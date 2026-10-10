Более 80% украинцев поддерживают переговоры о мире, а 56% допускают территориальные уступки — опрос

Большинство украинцев поддерживают переговорный путь завершения войны, а более половины допускают территориальные уступки при условии получения гарантий безопасности от Запада. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», пишет УНН.

Детали

В частности, 83% респондентов поддерживают переговоры, а 57% выступают за прекращение боевых действий и поиск компромисса.

В то же время 56% опрошенных допускают территориальные уступки, если западные партнеры предоставят Украине гарантии безопасности.

Сколько украинцев готовы продолжать войну

Согласно результатам исследования, 13% респондентов выступают за продолжение боевых действий до восстановления контроля над территориями в пределах границ 2022 года.

Еще 21% поддерживают продолжение борьбы до возвращения границ 1991 года, то есть полного восстановления территориальной целостности Украины.

Результаты опроса свидетельствуют о значительной поддержке дипломатического урегулирования, однако готовность к компромиссам остается связанной с гарантиями безопасности.

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