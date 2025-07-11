Понад 5,4 тисячі абонентів Полтавщини залишилися без світла через негоду

Унаслідок потужного вітру без електропостачання залишилися мешканці чотирьох громад Полтавської області. Наразі без світла понад 5,4 тисячі абонентів, аварійні бригади вже працюють над відновленням. Про це повідомив начальник полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Через сильні пориви вітру без світла залишилися понад 5,4 тис. абонентів у Зіньківській, Кременчуцькій, Карлівській та Диканській громадах. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання - написав Когут.

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На Київщині після негоди майже 25 тисяч споживачів у Броварському та Бориспільському районах Київської області залишились без електропостачання після негоди.