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Понад 500 видів птахів протягом століття можуть зникнути назавжди: вчені б'ють на сполох

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Дослідники з Університету Редінга попереджають про масове вимирання понад 500 видів птахів протягом наступних 100 років через зміну клімату, втрату середовища існування та людську діяльність. Це число втричі перевищить усі відомі випадки вимирання птахів з 1500 року, що загрожує екосистемам.

Понад 500 видів птахів протягом століття можуть зникнути назавжди: вчені б'ють на сполох

Зміна клімату, втрата середовища існування та людська діяльність можуть призвести до масового вимирання понад 500 видів птахів упродовж наступних 100 років, попереджають дослідники з Університету Редінга. За найгіршим сценарієм це число утричі перевищить усі відомі випадки вимирання птахів з 1500 року. Про це пише УНН із посиланням на Phys.

Деталі

Дослідники з Університету Редінга виявили, що "зміна клімату та втрата середовища існування можуть призвести до вимирання понад 500 видів птахів протягом наступних 100 років". Їхнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, показує, що це число "втричі перевищує всі вимирання птахів, зареєстровані з 1500 року нашої ери".

Вимирання вразливих птахів, таких як голошиїй парасольковий птах, шоломоподібний птах-носоріг та жовточерева сонячна пташка, як зазначають вчені, значно зменшить різноманітність форм і розмірів птахів у всьому світі, завдаючи шкоди екосистемам. Дослідники виявили, що навіть за умови повного захисту від загроз, спричинених людиною, таких як втрата середовища існування, полювання та зміна клімату, близько 250 видів птахів все ще можуть вимерти.

Багато птахів вже перебувають під такою загрозою, що одне лише зменшення впливу людини їх не врятує. Щоб вижити, цим видам потрібні спеціальні програми відновлення, такі як проєкти розмноження та відновлення середовища існування

- сказала Керрі Стюарт, провідний автор дослідження з Університету Редінга.

Ми стикаємося з кризою вимирання птахів, безпрецедентною в сучасну епоху. Нам потрібні негайні дії для зменшення людських загроз у різних середовищах існування та цілеспрямовані програми порятунку для найунікальніших та зникаючих видів 

- додала вона.

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Більші загрози для більших птахів

Дослідники вивчили майже 10 тисяч видів птахів, використовуючи дані з Червоного списку МСОП. Вони спрогнозували ризик вимирання на основі загроз, з якими стикається кожен вид. Дослідження показало, що птахи з великим тілом більш вразливі до полювання та зміни клімату, тоді як птахи з широкими крилами більше страждають від втрати середовища існування.

Це дослідження також визначило, які природоохоронні заходи найкраще збережуть як кількість видів птахів, так і їхні екологічні функції.

Зупинити загрози недостатньо, адже цілих 250–350 видів потребуватимуть додаткових заходів щодо збереження, таких як програми розведення та відновлення середовища існування, якщо вони хочуть вижити в наступному столітті. Пріоритетність програм збереження лише для 100 найнезвичайніших птахів, що знаходяться під загрозою зникнення, може врятувати 68% різноманітності форм і розмірів птахів. Такий підхід може допомогти зберегти здоров'я екосистем 

- пояснила професор Мануела Гонсалес-Суарес, старший автор дослідження в Університеті Редінга.

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Припинення руйнування середовищ існування врятувала б більшість птахів загалом, зазначають вчені. Однак зменшення полювання та запобігання випадковій загибелі врятувало б птахів з більш незвичайними ознаками, які особливо важливі для стану екосистеми.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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