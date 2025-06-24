Более 500 видов птиц могут исчезнуть навсегда в течение столетия: ученые бьют тревогу

Изменение климата, потеря среды обитания и человеческая деятельность могут привести к массовому вымиранию более 500 видов птиц в течение следующих 100 лет, предупреждают исследователи из Университета Рединга. По наихудшему сценарию это число втрое превысит все известные случаи вымирания птиц с 1500 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.

Детали

Исследователи из Университета Рединга обнаружили, что "изменение климата и потеря среды обитания могут привести к вымиранию более 500 видов птиц в течение следующих 100 лет". Их исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, показывает, что это число "втрое превышает все вымирания птиц, зарегистрированные с 1500 года нашей эры".

Вымирание уязвимых птиц, таких как голошейный зонтичный птах, шлемовидный птица-носорог и желтобрюхая солнечная птичка, как отмечают ученые, значительно уменьшит разнообразие форм и размеров птиц во всем мире, нанося ущерб экосистемам. Исследователи обнаружили, что даже при условии полной защиты от угроз, вызванных человеком, таких как потеря среды обитания, охота и изменение климата, около 250 видов птиц все еще могут вымереть.

Многие птицы уже находятся под такой угрозой, что одно лишь уменьшение влияния человека их не спасет. Чтобы выжить, этим видам нужны специальные программы восстановления, такие как проекты размножения и восстановления среды обитания - сказала Керри Стюарт, ведущий автор исследования из Университета Рединга.

Мы сталкиваемся с кризисом вымирания птиц, беспрецедентным в современную эпоху. Нам нужны немедленные действия для уменьшения человеческих угроз в различных средах обитания и целенаправленные программы спасения для самых уникальных и исчезающих видов - добавила она.

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Большие угрозы для больших птиц

Исследователи изучили почти 10 тысяч видов птиц, используя данные из Красного списка МСОП. Они спрогнозировали риск вымирания на основе угроз, с которыми сталкивается каждый вид. Исследование показало, что птицы с большим телом более уязвимы к охоте и изменению климата, тогда как птицы с широкими крыльями больше страдают от потери среды обитания.

Это исследование также определило, какие природоохранные меры лучше всего сохранят как количество видов птиц, так и их экологические функции.

Остановить угрозы недостаточно, ведь целых 250–350 видов будут нуждаться в дополнительных мерах по сохранению, таких как программы разведения и восстановления среды обитания, если они хотят выжить в следующем столетии. Приоритетность программ сохранения только для 100 самых необычных птиц, находящихся под угрозой исчезновения, может спасти 68% разнообразия форм и размеров птиц. Такой подход может помочь сохранить здоровье экосистем - пояснила профессор Мануэла Гонсалес-Суарес, старший автор исследования в Университете Рединга.

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Прекращение разрушения среды обитания спасло бы большинство птиц в целом, отмечают ученые. Однако уменьшение охоты и предотвращение случайной гибели спасло бы птиц с более необычными признаками, которые особенно важны для состояния экосистемы.

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