Помічник держсекретаря США їде в Україну для обговорення боротьби з корупцією

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Помічник держсекретаря США з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Кірстен Медісон відвідає Україну і Данію, де візьме участь в заходах і дискусіях, присвячених боротьбі з корупцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.