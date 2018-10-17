Помічник держсекретаря США їде в Україну для обговорення боротьби з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Помічник держсекретаря США з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Кірстен Медісон відвідає Україну і Данію, де візьме участь в заходах і дискусіях, присвячених боротьбі з корупцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Поїздка Медісон почнеться в Києві 17 жовтня.
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Перебуваючи в Україні, Медісон зустрінеться з офіційними особами Національного антикорупційного бюро та Державної прикордонної служби України, а також представниками громадянського суспільства для просування реформ у сфері юстиції, які підтримуються США. Вона також виступить на випускній церемонії Академії патрульної поліції, створеної за участю США, повідомили в Держдепартаменті.
Після заходів в Україні помічник держсекретаря Медісон відправиться в Данію для участі в Міжнародній конференції по боротьбі з корупцією, яка пройде 22 жовтня.
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"Ці зусилля підтримують сильні, стабільні і справедливі суспільства за кордоном, які пропонують рівні умови для бізнесу США і протистоять транснаціональній злочинності і нестабільності, які загрожують безпеці американців", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в САП назвали кількість вироків по корупційних справах.