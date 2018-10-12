В САП назвали количество приговоров по коррупционным делам

"На сегодня судебным решением закончено 22 дела, есть два реальных приговора, там осуждено три человека за коррупционные преступления", - сообщил Кравец.



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Как сообщал УНН, САП передала в суд обвинительный акт в отношении мэра Одессы.



Напомним, с 28 сентября-3 октября 2018 прокуроры САП вручили обвинительный акт, составленный детективами НАБУ, 8 подозреваемым в завладении средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян".