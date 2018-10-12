В САП назвали количество приговоров по коррупционным делам

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 62317 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116618 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124605 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164307 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151556 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139860 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130108 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177926 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118274 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В САП назвали количество приговоров по коррупционным делам

В САП назвали количество приговоров по коррупционным делам

Киев  •  УНН

 • 9320 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. На сегодня в Украине по решению закончено 22 дела связанные с коррупцией, есть два реальных приговора. Об этом во время пресс-конференции заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, передает корреспондент УНН.

"На сегодня судебным решением закончено 22 дела, есть два реальных приговора, там осуждено три человека за коррупционные преступления", - сообщил Кравец.

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Как сообщал УНН, САП передала в суд обвинительный акт в отношении мэра Одессы.

Напомним, с 28 сентября-3 октября 2018 прокуроры САП вручили обвинительный акт, составленный детективами НАБУ, 8 подозреваемым в завладении средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян".

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