У САП назвали кількість вироків щодо корупційних справ

"На сьогодні судовим рішенням закінчено 22 справи, два є реальних вироки, там засуджено три особи за корупційні злочини", – повідомив Кравець.



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Як повідомляв УНН, САП передала до суду обвинувальний акт стосовно мера Одеси.



Нагадаємо, з 28 вересня—3 жовтня 2018 року прокурори САП вручили обвинувальний акт, складений детективами НАБУ, 8 підозрюваним у заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”.