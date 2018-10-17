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Помощник госсекретаря США едет в Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США едет в Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Киев  •  УНН

 • 9955 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Помощник госсекретаря США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Кирстен Мэдисон посетит Украину и Данию, где примет участие в мероприятиях и дискуссиях, посвященных борьбе с коррупцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки. 

Поездка Мэдисон начнется в Киеве 17 октября.

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Находясь в Украине, Мэдисон встретится с официальными лицами Национального антикоррупционного бюро и Государственной пограничной службы Украины, а также представителями гражданского общества для продвижения реформ в сфере юстиции, которые поддерживаются США. Она также выступит на выпускной церемонии Академии патрульной полиции, созданной при участии США, сообщили в Госдепартаменте.

После мероприятий в Украине помощник госсекретаря Мэдисон отправится в Данию для участия в Международной конференции по борьбе с коррупцией, которая пройдет 22 октября.

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"Эти усилия поддерживают сильные, стабильные и справедливые общества за рубежом, которые предлагают равные условия для бизнеса США и противостоят транснациональной преступности и нестабильности, которые угрожают безопасности американцев", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в САП назвали количество приговоров по коррупционным делам.

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