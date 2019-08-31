Померла всесвітньо відома комедійна актриса
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Актриса, що знімалася в популярних сіткомах Валері Харпер померла у віці 80 років. Про це в п’ятницю повідомляє журнал The Hollywood Reporter, передає УНН.
Відзначається, що актриса протягом декількох років боролася з раком.
Харпер найбільш відома виконанням ролі Пологи Моргенштерн в популярних американських телесеріалах “Шоу Мері Тайлер Мур” і “Рода”, які виходили в 1970-і роки. За цю роль в 1975 році вона отримала премію “Золотий глобус”. Також актриса є володаркою чотирьох премій “Еммі”.
Нагадаємо, помер всесвітньо відомий французький актор.
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