Умерла всемирно известная комедийная актриса

Отмечается, что актриса в течение нескольких лет боролась с раком.

Харпер наиболее известная исполнением роли Роды Моргенштерн в популярных американских телесериалах “Шоу Мэри Тайлер Мур” и “Рода”, которые выходили в 1970-е годы. За эту роль в 1975 году она получила премию “Золотой глобус”. Также актриса является обладательницей четырех премий “Эмми”.

Напомним, умер всемирно известный французский актер.

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