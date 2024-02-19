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Актуальне
Polymetal International продає російські активи за 3,7 мільярда доларів

Polymetal International продає російські активи за 3,7 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 21389 перегляди

Polymetal International погоджується продати свої російські активи за $3,7 млрд компанії Mangazeya Plus.

Виробник дорогоцінних металів Polymetal International погодився продати свої російські активи Mangazeya Plus в рамках угоди на суму 3,69 млрд дол. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Polymetal International намагався продати свої російські активи, які потрапили під санкції США у 2023 році у відповідь на російську війну проти України.

У серпні 2023 року компанія змінила реєстрацію з Джерсі на Казахстан і отримала лістинг на Астанинській міжнародній біржі, для полегшення продажу.

Згідно з угодою, Polymetal International продає свій російський бізнес компанії Mangazeya Plus, що входить до складу Mangazeya Mining російського бізнесмена сергія янчукова. 2,21 млрд дол. з 3,69 млрд(загальної суми) - чистий борг російського підрозділу "Полиметалл",

- йдеться у заяві.

Узгоджена сума включає грошові кошти в розмірі 1,48 мільярда доларів, з яких 1,43 мільярда - це дивіденди від російського бізнесу, які мають бути виплачені до завершення продажу.

Додаткові 50 мільйонів доларів будуть виплачені компанії після завершення угоди.

Доповнення

Polymetal International, яка після угоди залишиться другим за величиною виробником золота в Казахстані, заявила, що має намір використати 1,15 мільярда доларів отриманих дивідендів для погашення внутрішньогрупового боргу.

Решта приблизно 280 мільйонів доларів буде збережено компанією для внутрішніх корпоративних цілей.

Усі платежі будуть здійснюватися в російських рублях через непідсанкційні фінансові установи. Угода вимагає схвалення акціонерів.

Нагадаємо

Центр торгівлі російським золотом з початку повномасштабної війни перемістився з Лондона до Дубаю, згодом він почав зміщуватись до центру злитків у Гонконгу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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