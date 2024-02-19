Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов

Производитель драгоценных металлов Polymetal International согласился продать свои российские активы Mangazeya Plus в рамках сделки на сумму 3,69 млрд долл. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Polymetal International пытался продать свои российские активы, которые попали под санкции США в 2023 году в ответ на российскую войну против Украины.

В августе 2023 года компания изменила регистрацию с Джерси на Казахстан и получила листинг на Астанинской международной бирже, для облегчения продажи.

Согласно договору, Polymetal International продает свой российский бизнес компании Mangazeya Plus, входящей в состав Mangazeya Mining российского бизнесмена сергея янчукова. 2,21 млрд долл. из 3,69 млрд(общей суммы) - чистый долг российского подразделения "Полиметалл", - говорится в заявлении.

Согласованная сумма включает денежные средства в размере 1,48 миллиарда долларов, из которых 1,43 миллиарда - это дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения продажи.

Дополнительные 50 миллионов долларов будут выплачены компании после завершения сделки.

Дополнение

Polymetal International, которая после сделки останется вторым по величине производителем золота в Казахстане, заявила, что намерена использовать 1,15 миллиарда долларов полученных дивидендов для погашения внутригруппового долга.

Остальные примерно 280 миллионов долларов будут сохранены компанией для внутренних корпоративных целей.

Все платежи будут осуществляться в российских рублях через неподсанкционные финансовые учреждения. Сделка требует одобрения акционеров.

Напомним

Центр торговли российским золотом с начала полномасштабной войны переместился из Лондона в Дубай, впоследствии он начал смещаться в центр слитков в Гонконге.