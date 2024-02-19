Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов
Киев • УНН
Polymetal International соглашается продать свои российские активы за $3,7 млрд компании Mangazeya Plus.
Производитель драгоценных металлов Polymetal International согласился продать свои российские активы Mangazeya Plus в рамках сделки на сумму 3,69 млрд долл. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Polymetal International пытался продать свои российские активы, которые попали под санкции США в 2023 году в ответ на российскую войну против Украины.
В августе 2023 года компания изменила регистрацию с Джерси на Казахстан и получила листинг на Астанинской международной бирже, для облегчения продажи.
Согласно договору, Polymetal International продает свой российский бизнес компании Mangazeya Plus, входящей в состав Mangazeya Mining российского бизнесмена сергея янчукова. 2,21 млрд долл. из 3,69 млрд(общей суммы) - чистый долг российского подразделения "Полиметалл",
Согласованная сумма включает денежные средства в размере 1,48 миллиарда долларов, из которых 1,43 миллиарда - это дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения продажи.
Дополнительные 50 миллионов долларов будут выплачены компании после завершения сделки.
Дополнение
Polymetal International, которая после сделки останется вторым по величине производителем золота в Казахстане, заявила, что намерена использовать 1,15 миллиарда долларов полученных дивидендов для погашения внутригруппового долга.
Остальные примерно 280 миллионов долларов будут сохранены компанией для внутренних корпоративных целей.
Все платежи будут осуществляться в российских рублях через неподсанкционные финансовые учреждения. Сделка требует одобрения акционеров.
Напомним
Центр торговли российским золотом с начала полномасштабной войны переместился из Лондона в Дубай, впоследствии он начал смещаться в центр слитков в Гонконге.
Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов
Polymetal International соглашается продать свои российские активы за $3,7 млрд компании Mangazeya Plus.
Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко
Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.
Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник
Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник.
Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российскую пусковую установку для "ланцетов"
Украинские спецназовцы уничтожили мобильную пусковую установку и контейнеры для хранения российских беспилотников "Зала" и "Ланцет", которые были замечены на южном направлении.
рф на Запорожском направлении после неудачной попытки атаки кучей бронетехники перешла к привычной тактике - спикер
После неудачных попыток атаковать бронетехникой, российские войска на Запорожском направлении перешли к действиям небольших штурмовых групп при поддержке бронетехники.
Фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок на посту главы Еврокомиссии
Фон дер Ляйен объявила, что будет баллотироваться на второй срок на посту президента Европейской комиссии.
Строительство оборонительных рубежей продолжается: в ОП показали, как усиливают границы Украины
Украина активно развивает свои оборонительные линии и укрепления вдоль линии фронта и приграничных районов с помощью бригад по всей стране, поскольку Россия продолжает ежедневные атаки.
Орбан заявил, что украинская агропродукция "не должна попадать на европейский рынок"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция не попадала на европейский рынок, заявив, что правила ЕС делают производство дороже для европейских фермеров, в то же время позволяя импорт из стран без таких правил.
Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА
По словам главы Кировоградской областной военной администрации, в результате взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет.
рф проводит зачистку в Авдеевке и вероятно будут перебрасывать подразделения на другие направления - Лиховой
Российские оккупанты зачищают Авдеевку, вероятно, перебрасывая некоторые подразделения в другие районы.