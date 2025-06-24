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Полтавський екоцид: хто дозволив "Глобино" отруювати Псел?

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Політолог Андрій Міселюк висвітлює екологічний злочин "Глобинського м’ясокомбінату" на Полтавщині, де свинокомплекс забруднює річку Псел, спричиняючи масовий мор риби.

Полтавський екоцид: хто дозволив "Глобино" отруювати Псел?

Термін "екоцид" увійшов у лексикон українців після підриву Каховської ГЕС. Але екологічні злочини можуть відбуватись і без вибухів — коли держава дозволяє приватним компаніям роками знищувати довкілля під офіційним прикриттям.

Про це пише політолог Андрій Міселюк, посилаючись на слова представника екоспільноти Полтавщини, який називає "Глобинський м’ясокомбінат" символом локального екоциду.

Йдеться про свинокомплекс поблизу річки Псел, який має дозвіл на утримання понад 11 000 голів. У 2023 році тут було зафіксовано масовий мор риби та забруднення на понад 30 км за течією. У той же період — ще одне провадження через забруднення річки Сухий Омельник, вже з боку маслозаводу компанії "Глобино".

Попри гучний резонанс і скарги громади, в грудні 2024 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України видало позитивний висновок ОВД (оцінки впливу на довкілля) для одного з об’єктів "Глобино". За даними публікацій, висновок було підписано директоркою департаменту ОВД Мариною Шимкус та на той момент заступницею міністра Оленою Крамаренко — і видано вже після запуску об’єкта, фактично легалізуючи діяльність із сумнівними наслідками.

"Це не перший і не єдиний дозвіл. На багатьох висновках для підприємств "Глобино" — ті самі підписи. Тобто одні й ті ж особи стабільно не бачать ані плівки на воді, ані запаху, ані протестів громади", — цитує Міселюк еколога з Полтавщини.

За словами спікера, ситуація із забрудненням річки не покращується і влітку 2025 року — фіксується загибель риби, вода в колодязях непридатна до вживання, а офіційна реакція міністерства — відсутня.

"Чим керувалися пані Крамаренко та пані Шимкус, коли видавали ці дозволи? Чи проводився аудит? Чи хтось взагалі перевірив, як працює цей об’єкт після скандалів?" — задається питанням автор блогу.

Паралельно "Глобино" фігурує в іншому гучному провадженні — СБУ розслідує закупівлю нею продукції з рф. Офіційне підтвердження справи оприлюднено у травні 2025 року.

Незважаючи на це, компанія продовжує обслуговуватись у банку ПУМБ, який публічно декларує сувору політику перевірки клієнтів на репутаційні, екологічні та юридичні ризики.

"Так само як без відповіді залишається питання, чому банк ПУМБ фінансує компанію "Глобино", не зважаючи на її постійне фігурування в екологічних скандалах. Адже вони декларують правильні комплаєнс-принципи щодо перевірки клієнтів на екологічні, політичні та юридичні ризики", — додає еколог.

До того ж сам банк ПУМБ у 2023 році був оштрафований Нацбанком на понад 10 млн грн — за системні порушення у сфері фінансового моніторингу, включно зі слабким контролем за ризиковими клієнтами та підозрілими транзакціями.

Раніше повідомлялося, що компанія "Глобино" вже фігурувала у контексті співпраці з бізнес-структурами, пов’язаними з підсанкційними російськими олігархами. Як писав УНН, серед ключових клієнтів підприємства "ПентоПак", що належало олігарху Івану Саввіді, згадується саме група компаній "Глобино". У червні 2024 року Фонд держмайна продав цей актив із приватизації, попри його скандальне походження.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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