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Полтавский экоцид: кто разрешил "Глобино" отравлять Псёл?

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Политолог Андрей Миселюк освещает экологическое преступление "Глобинского мясокомбината" на Полтавщине, где свинокомплекс загрязняет реку Псёл, вызывая массовый мор рыбы.

Полтавский экоцид: кто разрешил "Глобино" отравлять Псёл?

Термин "экоцид" вошел в лексикон украинцев после подрыва Каховской ГЭС. Но экологические преступления могут происходить и без взрывов — когда государство позволяет частным компаниям годами уничтожать окружающую среду под официальным прикрытием.

Об этом пишет политолог Андрей Миселюк, ссылаясь на слова представителя экосообщества Полтавщины, который называет "Глобинский мясокомбинат" символом локального экоцида.

Речь идет о свинокомплексе вблизи реки Псел, который имеет разрешение на содержание более 11 000 голов. В 2023 году здесь был зафиксирован массовый мор рыбы и загрязнение на более чем 30 км по течению. В тот же период — еще одно производство из-за загрязнения реки Сухой Омельник, уже со стороны маслозавода компании "Глобино".

Несмотря на громкий резонанс и жалобы общины, в декабре 2024 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины выдало положительное заключение ОВД (оценки воздействия на окружающую среду) для одного из объектов "Глобино". По данным публикаций, заключение было подписано директором департамента ОВД Мариной Шимкус и на тот момент заместителем министра Еленой Крамаренко — и выдано уже после запуска объекта, фактически легализуя деятельность с сомнительными последствиями.

"Это не первое и не единственное разрешение. На многих заключениях для предприятий "Глобино" — те же подписи. То есть одни и те же лица стабильно не видят ни пленки на воде, ни запаха, ни протестов общины", — цитирует Миселюк эколога из Полтавщины.

По словам спикера, ситуация с загрязнением реки не улучшается и летом 2025 года — фиксируется гибель рыбы, вода в колодцах непригодна к употреблению, а официальная реакция министерства — отсутствует.

"Чем руководствовались госпожа Крамаренко и госпожа Шимкус, когда выдавали эти разрешения? Проводился ли аудит? Проверил ли кто-то вообще, как работает этот объект после скандалов?" — задается вопросом автор блога.

Параллельно "Глобино" фигурирует в другом громком производстве — СБУ расследует закупку ею продукции из рф. Официальное подтверждение дела обнародовано в мае 2025 года.

Несмотря на это, компания продолжает обслуживаться в банке ПУМБ, который публично декларирует строгую политику проверки клиентов на репутационные, экологические и юридические риски.

"Так же как без ответа остается вопрос, почему банк ПУМБ финансирует компанию "Глобино", несмотря на ее постоянное фигурирование в экологических скандалах. Ведь они декларируют правильные комплаенс-принципы по проверке клиентов на экологические, политические и юридические риски", — добавляет эколог.

К тому же сам банк ПУМБ в 2023 году был оштрафован Нацбанком на более чем 10 млн грн — за системные нарушения в сфере финансового мониторинга, включая слабый контроль за рисковыми клиентами и подозрительными транзакциями.

Ранее сообщалось, что компания "Глобино" уже фигурировала в контексте сотрудничества с бизнес-структурами, связанными с подсанкционными российскими олигархами. Как писал УНН, среди ключевых клиентов предприятия "ПентоПак", принадлежавшего олигарху Ивану Саввиди, упоминается именно группа компаний "Глобино". В июне 2024 года Фонд госимущества продал этот актив с приватизации, несмотря на его скандальное происхождение.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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