"Полтавський терорист" вимагає звільнити його від кримінальної відповідальності - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Чоловік, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника карного розшуку вимагає уникнення кримінальної відповідальності за ті злочини, в яких його підозрюють. Про це голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив у ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
"Він вимагає уникнення кримінальної відповідальності за тими злочинами, в яких його підозрюють. Звичайно, на це йти ніхто не буде. По-друге, із області його так само ніхто не планує випускати. Крім того, вони наразі рухаються тими шляхами, які не навантажені зовсім автомобільним автотранспортом", - розповів Синєгубов.
Також він заявив про готовність до силового вирішення ситуації із зловмисником.
Нагадаємо, чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції, він був судимий по майновим злочинам, а також за зберігання наркотичних речовин.
Як повідомлялося, правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку.
Нагадаємо, зранку у четвер чоловік у Полтаві взяв у заручники поліцейського і обміняв його на начальника місцевого карного розшуку.
У місті проводять спецоперацію із затримання злочинця. Також у МВС повідомили деталі.