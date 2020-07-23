"Полтавский террорист" требует освободить его от уголовной ответственности - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Мужчина, угрожавший гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника уголовного розыска требует избежания уголовной ответственности за те преступления, в которых его подозревают. Об этом глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Он требует избежания уголовной ответственности по тем преступлениям, в которых его подозревают. Конечно, на это идти никто не будет. Во-вторых, с области его так же никто не планирует выпускать. Кроме того, они пока движутся теми путями, которые не нагружены совсем автомобильным автотранспортом", - рассказал Синегубов.
Также он заявил о готовности к силовому решению ситуации со злоумышленником.
Напомним, мужчина ранее попадал в поле зрения полиции, он был судим по имущественным преступлениям, а также за хранение наркотических веществ.
Как сообщалось, правоохранители установили личность мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве, и захватил в заложники начальника уголовного розыска.
Напомним, утром в четверг мужчина в Полтаве взял в заложники полицейского и обменял его на начальника местного уголовного розыска.
В городе проводят спецоперацию по задержанию преступника. Также в МВД сообщили детали.