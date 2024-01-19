Польща запропонує Єврокомісії поправки до "транспортного безвізу" з Україною

Польща незабаром представить Єврокомісії свої пропозиції щодо внесення змін до так званого транспортного безвізу з Україною на тлі домовленостей з польськими перевізниками, які до 1 березня призупинили блокаду кордону. Про це повідомляє міністерство інфраструктури Польщі, пише УНН.

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Посол України в Варшаві напередодні зустрівся з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганчаржом, аби обговорити розблокування українсько-польського кордону.

Окрім необхідності повної імплементації українською стороною домовленостей, досягнутих під час двосторонніх зустрічей, заступник міністра інфраструктури Павел Ганчарж також поінформував співрозмовника про те, що незабаром Польща представить на форумі ЄС свої пропозиції щодо внесення змін до Угоди про лібералізацію транспортного сполучення між Україною та ЄС і запросив українську сторону до співпраці