Польща запропонує Єврокомісії поправки до "транспортного безвізу" з Україною
Київ • УНН
Польща планує подати пропозиції до Європейської комісії щодо внесення змін до "транспортного безвізу" з Україною. Заява пролунала після досягнення домовленостей про призупинення протестів, які блокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.
Польща незабаром представить Єврокомісії свої пропозиції щодо внесення змін до так званого транспортного безвізу з Україною на тлі домовленостей з польськими перевізниками, які до 1 березня призупинили блокаду кордону. Про це повідомляє міністерство інфраструктури Польщі, пише УНН.
Деталі
Посол України в Варшаві напередодні зустрівся з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганчаржом, аби обговорити розблокування українсько-польського кордону.
Окрім необхідності повної імплементації українською стороною домовленостей, досягнутих під час двосторонніх зустрічей, заступник міністра інфраструктури Павел Ганчарж також поінформував співрозмовника про те, що незабаром Польща представить на форумі ЄС свої пропозиції щодо внесення змін до Угоди про лібералізацію транспортного сполучення між Україною та ЄС і запросив українську сторону до співпраці
Заступник міністра підкреслив, що зусилля Польщі у цьому напрямку спрямовані на "створення" сприятливих умов для обох сторін.
Нагадаємо
Польські перевізники, які з листопада заблокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, досягли угоди з урядом щодо "певних умов" та погодились призупинити свій протест.