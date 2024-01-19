Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной
Киев • УНН
Польша планирует подать предложения в Европейскую комиссию о внесении изменений в "транспортный безвиз" с Украиной. Заявление прозвучало после достижения договоренностей о приостановлении протестов, которые блокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе.
Польша вскоре представит Еврокомиссии свои предложения по внесению изменений в так называемый транспортный безвиз с Украиной на фоне договоренностей с польскими перевозчиками, которые до 1 марта приостановили блокаду границы. Об этом сообщает министерство инфраструктуры Польши, пишет УНН.
Детали
Посол Украины в Варшаве накануне встретился с новым заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганчаржом, чтобы обсудить разблокирование украинско-польской границы.
Кроме необходимости полной имплементации украинской стороной договоренностей, достигнутых во время двусторонних встреч, заместитель министра инфраструктуры Павел Ганчарж также проинформировал собеседника о том, что вскоре Польша представит на форуме ЕС свои предложения по внесению изменений в Соглашение о либерализации транспортного сообщения между Украиной и ЕС и пригласил украинскую сторону к сотрудничеству
Замминистра подчеркнул, что усилия Польши в этом направлении направлены на "создание" благоприятных условий для обеих сторон.
Напомним
Польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством относительно "определенных условий" и согласились приостановить свой протест.
Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной
Польша планирует подать предложения в Европейскую комиссию о внесении изменений в "транспортный безвиз" с Украиной. Заявление прозвучало после достижения договоренностей о приостановлении протестов, которые блокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе.
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