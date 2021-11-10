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У Польщі пригрозили повністю закрити кордон із Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Польська влада розглядає варіант повного закриття кордону з Білоруссю через наплив мігрантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на PAP.

У Польщі пригрозили повністю закрити кордон із Білоруссю

Деталі

“У подальших сценаріях розглядаємо варіант повного закриття кордону з Білоруссю. Ми надіслали владі Білорусі інформацію про те, що така загроза є, якщо вона не припинить свою діяльність на кордоні”, — заявив речник уряду Польщі Петро Мюллер.

За його словами, жодної відповіді від білоруської сторони не було.

Окрім того, у Польщі не відкидають застосування статті договору про НАТО щодо консультацій у разі загрози одному із союзників.

Додамо, що вчора, 9 листопада, Польща закрила в Кузниці прикордонний перехід із Білоруссю через стрімкий наплив мігрантів.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.

На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів змогли прорватися через білорусько-польський кордон та опинитися на території Польщі. Усіх нелегалів затримали.

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