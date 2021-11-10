В Польше пригрозили полностью закрыть границу с Беларусью

Детали

“В дальнейших сценариях рассматриваем вариант полного закрытия границы с Белоруссией. Мы направили властям Беларуси информацию о том, что такая угроза есть, если они не прекратят свою деятельность на границе”, — заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, никакого ответа от белорусской стороны не было.

Кроме того, в Польше не исключают применение статьи договора о НАТО относительно консультаций в случае угрозы одному из союзников.

Добавим, что вчера, 9 ноября, Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

Напомним

В уонце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.