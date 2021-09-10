Польща побудувала 50 км паркану на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Польща на своєму кордоні з Білоруссю побудувала вже 50-кілометровий паркан, який допоможе захистити країну від мігрантів. Про це у Twitter повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак, інформує УНН.
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"Солдати вже побудували понад 50 км паркану на польсько-білоруському кордоні. Огорожа також стоїть на ділянці біля Уснаж Горного. Прикордонників увесь час підтримує приблизно 2 тис. військових", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У серпні цього року стало відомо, що Польща планує на кордоні з Білоруссю побудувати новий міцний паркан заввишки 2,5 м, щоб захистити країну від напливу мігрантів із Іраку, Сирії та Афганістану. За добу польські солдати звели 3 км огорожі.
Наприкінці літа 13 осіб зруйнували паркан на польсько-білоруському кордоні. Офіцери прикордонної служби разом із солдатами Збройних сил Польщі затримали групу вандалів, серед яких були 12 поляків і 1 нідерландець.
Żołnierze wybudowali już ponad 50 km ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot stoi już także na odcinku przy Usnarzu Górnym. Straż Graniczną cały czas wspiera około 2 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych. pic.twitter.com/hM12i91tOp— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 10, 2021