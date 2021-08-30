На кордоні Польщі і Білорусі зруйнували паркан: зловмисників затримали

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Офіцери прикордонної служби разом із солдатами Збройних сил Польщі затримали групу з 13 осіб, які руйнували паркан на кордоні з Білоруссю, серед них — 12 поляків і 1 нідерландець.

Тривають дії щодо висунення звинувачень цим людям.

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“Ситуація на нашому кордоні абсолютно неприйнятна. Зловмисники, які зламали паркан, були затримані прикордонною охороною, і вони понесуть усі кримінальні наслідки своїх дій. Ми будемо реагувати на подібні дії з повною рішучістю”, — пише глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

Нагадаємо

27 серпня польські солдати будували паркан на кордоні з Білорусю. Польща вживає заходів щодо припинення незаконного перетину кордону, незважаючи на критику щодо “нелюдського” поводження з деякими мігрантами.