На границе Польши и Беларуси разрушили забор: злоумышленников задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На границе Польши и Беларуси 13 человек разрушили забор. Об этом сообщает Пограничная охрана Польши в Twitter, передает УНН.
Детали
Офицеры пограничной службы вместе с солдатами Вооруженных сил Польши задержали группу из 13 человек, которые разрушали забор на границе с Беларусью, в том числе — 12 поляков и 1 голландец.
Продолжаются действия по выдвижению обвинений этим людям.
Цитата
“Ситуация на нашей границе абсолютно неприемлема. Злоумышленники, сломали забор, были задержаны пограничной охраной, и они понесут все уголовные последствия своих действий. Мы будем реагировать на подобные действия с полной решимостью”, - пишет глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.
Напомним
27 августа польские солдаты строили забор на границе с Беларусью. Польша принимает меры по прекращению незаконного пересечения границы, несмотря на критику по “нечеловеческого” обращение с некоторыми мигрантами.