Польша построила 50 км забора на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Польша на своей границе с Беларусью построила уже 50-километровый забор, который поможет защитить страну от мигрантов. Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, информирует УНН.
Цитата
"Солдаты уже построили более 50 км забора на польско-белорусской границе. Ограждение также стоит на участке возле Уснаж Горного. Пограничников все время поддерживает около 2 тыс. военных", — говорится в сообщении.
Напомним
В августе этого года стало известно, что Польша планирует на границе с Беларусью построить новый крепкий забор высотой 2,5 м, чтобы защитить страну от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана. За сутки польские солдаты построили 3 км ограждения.
В конце лета 13 человек разрушили забор на польско-белорусской границе. Офицеры пограничной службы вместе с солдатами Вооруженных сил Польши задержали группу вандалов, среди которых были 12 поляков и 1 голландец.
Żołnierze wybudowali już ponad 50 km ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot stoi już także na odcinku przy Usnarzu Górnym. Straż Graniczną cały czas wspiera około 2 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych. pic.twitter.com/hM12i91tOp- Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 10, 2021