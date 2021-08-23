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Польща збирається побудувати новий міцний паркан на кордоні з Білоруссю

Польща збирається побудувати новий міцний паркан на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Польща збирається на кордоні з Білоруссю побудувати новий міцний паркан висотою 2,5 м. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Цитата

"На кордоні з Білоруссю буде побудований новий міцний паркан висотою 2,5 м. На допомогу прикордонній службі буде залучено більше військовослужбовців. Незабаром я представлю подробиці подальшої участі Польських збройних сил", - написав Блащак.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Польща зміцнює кордон з Білоруссю, щоб захиститися від напливу мігрантів з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС з цієї країни. Як повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, до посилення охорони кордону залучили понад 900 польських військовослужбовців.

Глави МВС країн ЄС узгодили нові заходи

Через потік мігрантів з Білорусі в ЄС міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу узгодили нові заходи. Під час відеоконференції 18 серпня вони домовилися про відправку в Литву, Латвію і Польщу додаткових груп експертів, а також технічного обладнання, повідомив глава МВС Словенії Алесь Хойс. Він також зазначив, що Єврокомісія повинна надати більше коштів на боротьбу з нелегальною міграцією.

Група з 12 білоруських прикордонників, яка супроводжувала більше 30 нелегальних мігрантів, які мали намір проникнути на територію Литви, 17 серпня порушили держкордон Литви. На місці інциденту перебували литовські прикордонники, які перешкодили переходу кордону нелегалами.

Пізніше Литва вручила Білорусі ноту протесту через інцидент з прикордонниками.

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