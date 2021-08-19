Польша укрепит границу с Беларусью из-за мигрантов

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 100776 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 113616 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 117681 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 172367 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 201515 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 134922 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 128340 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 190679 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125287 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 179689 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 117211 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 123713 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 118120 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 128374 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 120362 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 201506 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 190675 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 348545 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 315094 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 299345 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 100044 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 97408 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 172327 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 138982 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 179672 просмотра
Актуальное
Польша укрепит границу с Беларусью из-за мигрантов

Польша укрепит границу с Беларусью из-за мигрантов

Киев  •  УНН

 • 16702 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Польша укрепляет границу с Беларусью, чтобы защититься от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС из этой страны. Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, к усилению охраны границы привлекли более 900 польских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик отметил, что “пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу”.

Детали

Военнослужащие заняты, в частности, установлением ограждения из колючей проволоки. Колючая проволока уже проложено почти 100 из 418 километров границы, скоро такая ограда будет готова еще на участке в 50 километров, сообщает информагентство AP.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пропускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть беженцы, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения. “Не будет такого, чтобы шантаж со стороны Лукашенко заставлял нас принять любого”, — сказал Моравецкий.

Как отметил минобороны Польши 18 августа, в этом месяце незаконно пересечь границу и попасть в страны пытались 2100 человек. Пограничникам удалось остановить 1342 нелегалы. Еще 758 человек были задержаны и размещены в “закрытых центрах”.

Главы МВД стран ЕС согласовали новые меры

Из-за потока мигрантов из Беларуси в ЕС министры внутренних дел стран Евросоюза согласовали новые меры. Во время видеоконференции 18 августа они договорились об отправке в Литву, Латвию и Польшу дополнительных групп экспертов, а также технического оборудования, сообщил глава МВД Словении Алесь Хойс. Он также отметил, что Еврокомиссия должна предоставить больше средств на борьбу с нелегальной миграцией.

Напомним

Группа из 12 белорусских пограничников, которая сопровождала более 30 нелегальных мигрантов, которые намеревались проникнуть на территорию Литвы, 17 августа нарушили госграницу Литвы. На месте инцидента находились литовские пограничники, которые помешали перехода границы нелегалами.

Позже Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за инцидента с пограничниками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы