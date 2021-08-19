Польша укрепит границу с Беларусью из-за мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Польша укрепляет границу с Беларусью, чтобы защититься от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС из этой страны. Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, к усилению охраны границы привлекли более 900 польских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на DW.
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Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик отметил, что “пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу”.
Детали
Военнослужащие заняты, в частности, установлением ограждения из колючей проволоки. Колючая проволока уже проложено почти 100 из 418 километров границы, скоро такая ограда будет готова еще на участке в 50 километров, сообщает информагентство AP.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пропускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть беженцы, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения. “Не будет такого, чтобы шантаж со стороны Лукашенко заставлял нас принять любого”, — сказал Моравецкий.
Как отметил минобороны Польши 18 августа, в этом месяце незаконно пересечь границу и попасть в страны пытались 2100 человек. Пограничникам удалось остановить 1342 нелегалы. Еще 758 человек были задержаны и размещены в “закрытых центрах”.
Главы МВД стран ЕС согласовали новые меры
Из-за потока мигрантов из Беларуси в ЕС министры внутренних дел стран Евросоюза согласовали новые меры. Во время видеоконференции 18 августа они договорились об отправке в Литву, Латвию и Польшу дополнительных групп экспертов, а также технического оборудования, сообщил глава МВД Словении Алесь Хойс. Он также отметил, что Еврокомиссия должна предоставить больше средств на борьбу с нелегальной миграцией.
Напомним
Группа из 12 белорусских пограничников, которая сопровождала более 30 нелегальных мигрантов, которые намеревались проникнуть на территорию Литвы, 17 августа нарушили госграницу Литвы. На месте инцидента находились литовские пограничники, которые помешали перехода границы нелегалами.
Позже Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за инцидента с пограничниками.