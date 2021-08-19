Польща посилить охорону на кордоні з Білоруссю через мігрантів

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Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Васик зазначив, що “прикордонні служби країни не дозволять нелегальним мігрантам потрапити до Польщі”.

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Військовослужбовці зайняті, зокрема, встановленням загорожі з колючого дроту. Колючий дріт вже прокладено на майже 100 з 418 кілометрів кордону, скоро така загорожа буде готова ще на ділянці в 50 кілометрів, повідомляє інформагенція AP.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив офіційний Мінськ в шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пропускають мігрантів назад в Білорусь, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити втікачі, не пускають їх до себе. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і сутички. “Не буде такого, щоб шантаж з боку Лукашенка змушував нас прийняти будь-кого”, — сказав Моравецький.

Як зазначило міноборони Польщі 18 серпня, цього місяця незаконно перетнути кордон і потрапити до країни намагалися 2100 осіб. Прикордонникам вдалося зупинити 1342 нелегали. Ще 758 осіб були затримані та розміщені у “закритих центрах”.

Глави МВС країн ЄС погодили нові заходи

Через потік мігрантів з Білорусі до ЄС міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу погодили нові заходи. Під час відеоконференції 18 серпня вони домовилися про відправлення до Литви, Латвії та Польщі додаткових груп експертів, а також технічного обладнання, повідомив очільник МВС Словенії Алесь Хойс. Він також зазначив, що Єврокомісія має надати більше коштів на боротьбу з нелегальною міграцією.

Нагадаємо

Група з 12 білоруських прикордонників, яка супроводжувала більше 30 нелегальних мігрантів, які мали намір проникнути на територію Литви, 17 серпня порушили держкордон Литви. На місці інциденту перебували литовські прикордонники, які перешкодили переходу кордону нелегалами.

Пізніше Литва вручила Білорусі ноту протесту через інцидент з прикордонниками.