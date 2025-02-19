Політика ЄС щодо українських біженців після війни буде залежати від конкретної країни - посол ЄС
Київ • УНН
Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що політика щодо українських біженців після війни відрізнятиметься у різних країнах ЄС. Рівень пільг та соціальної підтримки залежатиме від конкретної держави.
По завершенню війни політика ЄС щодо українців може бути різною, в залежності від конкретної країни. Про це зазначила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості", передає кореспондент УНН.
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Матернова зазначила, що по закінченню війни в різних країнах ЄС може бути різна політика стосовно українських біженців. Все через те, що рівень пільг та види взаємодії з соціальною системою різняться в кожній європейській державі.
Гадаю, що в різних частинах ЄС будуть різні відповіді, тому що, зрештою, ЄС координує свою діяльність. Ми посилаємось на директиву про тимчасовий захист, яка була нормою ЄС, але рівень пільг, а також види взаємодії з соціальною системою різняться від країни до країни,
Вона також додала:
"Я думаю, що є деякі українці, які влаштували собі нове життя в новій країні, можливо, не захочуть повертатися. Є багато людей, які навпаки не можуть дочекатися повернення. Тож я думаю, що це, звісно, залежатиме від того, коли і як закінчиться війна… Зараз дуже важко передбачити, якою буде реакція. Гадаю, вона буде різною від країни до країни".
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