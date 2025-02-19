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Политика ЕС в отношении украинских беженцев после войны будет зависеть от конкретной страны - посол ЕС

Политика ЕС в отношении украинских беженцев после войны будет зависеть от конкретной страны - посол ЕС

Киев  •  УНН

 • 12725 просмотра

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Посол ЕС Катарина Матернова заявила, что политика в отношении украинских беженцев после войны будет отличаться в разных странах ЕС. Уровень льгот и социальной поддержки будет зависеть от конкретного государства.

По завершению войны политика ЕС в отношении украинцев может быть разной, в зависимости от конкретной страны. Об этом отметила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова на мероприятии NV «Украина меняет мир. Диалоги о возможностях», передает корреспондент УНН.

Детали

Матернова отметила, что по окончанию войны в разных странах ЕС может быть разная политика в отношении украинских беженцев. Все потому, что уровень льгот и виды взаимодействия с социальной системой различаются в каждом европейском государстве. 

Думаю, что в разных частях ЕС будут разные ответы, потому что, в конце концов, ЕС координирует свою деятельность. Мы ссылаемся на директиву о временной защите, которая была нормой ЕС, но уровень льгот, а также виды взаимодействия с социальной системой различаются от страны к стране,

- сказала госпожа посол.

Она также добавила:

«Я думаю, что есть некоторые украинцы, которые устроили себе новую жизнь в новой стране, возможно, не захотят возвращаться. Есть много людей, которые наоборот не могут дождаться возвращения. Поэтому я думаю, что это, конечно, будет зависеть от того, когда и как закончится война... Сейчас очень трудно предсказать, какой будет реакция. Думаю, она будет разной от страны к стране».

«Это невозможно": в ЕС заявили, что не будут возвращать мужчин мобилизационного возраста в Украину20.09.24, 16:06 • 25457 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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