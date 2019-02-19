Політв'язня Балуха вивезли до Краснодару - Чийгоз

“Балуха Володимира вивезли у Краснодар”, — написав Чийгоз, не повідомивши ніяких подробиць.

Перед цим повідомлялось, що українського активіста, політв’язня в РФ Володимира Балуха, швидше за все, етапують до Росії, але не уточнювалось, куди саме.

Як повідомляв УНН, 18 лютого стало відомо, що українського активіста Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію — через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Володимира Балуха політичним в’язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка “Вулиця Героїв Небесної сотні, 18”.

“Верховний суд” окупованого Криму засудив активіста до 4 років і 11 місяців колонії загального режиму.

Після винесення вироку Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. За кілька місяців голодування він втратив понад 30 кг ваги, здоров’я його різко погіршився.

9 жовтня 2018 року стало відомо, що активіст вирішив припинити голодування.