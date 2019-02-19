Политзаключенного Балуха вывезли в Краснодар - Чийгоз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинского политзаключенного Кремля Владимира Балуха российские спецслужбы этапировали в Краснодар. Об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Балуха Владимира вывезли в Краснодар”, — написал Чийгоз, не сообщив никаких подробностей.
Перед этим сообщалось, что украинского активиста, политзаключенного в РФ Владимира Балуха, скорее всего, этапируют в России, но не уточнялось, куда именно.
Как сообщал УНН, 18 февраля стало известно, что украинца Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флаг Украины, который находился во дворе его дома.
Правозащитный центр “Мемориал” признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка “Улица Героев Небесной сотни, 18”.
“Верховный суд” оккупированного Крыма приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима.
После вынесения приговора Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018. За несколько месяцев голодовки он потерял 30 кг веса, здоровья его резко ухудшилось.
9 октября 2018 стало известно, что активист решил прекратить голодовку.