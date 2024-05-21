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Політв’язень Сейтмеметов переніс інфаркт через неналежні умови утримання у в’язниці рф - Лубінець

Політв’язень Сейтмеметов переніс інфаркт через неналежні умови утримання у в’язниці рф - Лубінець

Київ • УНН

 • 13183 перегляди

Політв'язень Рустем Сейтмеметов переніс серцевий напад через неналежні умови утримання, в російській в'язниці, де він відбуває 13-річний термін ув'язнення.

Політв’язень Рустем Сейтмеметов, засуджений на 13 років позбавлення волі, переніс інфаркт через неналежні умови утримання у російській в’язниці. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Лубінець нагадав, що Рустема незаконно затримали росіяни у тимчасово окупованому Криму та засудили до 13 років позбавлення волі. Омбудсмен стверджує, що чоловіка перемістили до окремого приміщення, карантину, з невідомих причин, де умови не відповідають Європейським пенітенціарним правилам, зокрема - приміщення без опалення. Щоб зігрітися, ув'язнений був вимушений постійно рухатися та займатись фізичними навантаженнями. Під час їхнього виконання Рустем знепритомнів.

Після медичного огляду, йому поставили діагноз - інфаркт міокарда. Водночас чоловіку дають ліки, яких він не знає, а також не повідомляють інформацію про його стан здоров’я, показники аналізів.

Умови утримання жодного з українських політв’язнів не відповідають чинним нормам міжнародного права. Це призводить до погіршення стану здоров’я ув'язнених і фактично можна прирівнювати до тортур,

- йдеться у повідомленні.

Омбудсмен закликаю світову спільноту звернути увагу на порушення прав людини росією!

Нагадаємо

Незаконно ув'язненого кримськотатарського активіста Рустема Османова катують у російському штрафному ізоляторі, жорстоко б'ють і погрожують смертю.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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