Окупанти катують незаконно ув’язненого активіста Османова - Лубінець
Київ • УНН
Незаконно ув'язненого кримськотатарського активіста Рустема Османова катують у російському штрафному ізоляторі, жорстоко б'ють і погрожують смертю.
Кримського татарина Рустема Османова, якого росіяни затримали у квітні 2022 року, нині утримують у штрафному ізоляторі, б’ють і погрожують вбивством. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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За словами Лубінця, політв’язня протягом останніх трьох тижнів утримують у штрафному ізоляторі. Там щодо цивільного вчиняються протиправні дії: жорстоко б’ють і погрожують вбивством.
Лубінець наголосив, усе це є порушенням прав людини, а також низки міжнародних актів: Женевських конвенцій, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.
Мовчання на такі випадки зараз - це провокування апетитів агресора до вчинення нових злочинів! Зокрема, продовження тактики придушення духу незаконно ув’язнених цивільних і військовополонених,
Він закликав світову спільноту звернути увагу на воєнні злочини росіян. Додавши, що кожен винний за порушення має понести покарання!
Нагадаємо
У березні російські окупаційні силовики затримали 10 кримських татар після обшуків у їхніх будинках у різних частинах Криму.