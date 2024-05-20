Оккупанты пытают незаконно заключенного активиста Османова - Лубинец

Крымского татарина Рустема Османова, которого россияне задержали в апреле 2022 года, сейчас удерживают в штрафном изоляторе, избивают и угрожают убийством. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

По словам Лубинца, политзаключенного в течение последних трех недель удерживают в штрафном изоляторе. Там в отношении гражданского совершаются противоправные действия: жестоко избивают и угрожают убийством.

Лубинец подчеркнул, все это является нарушением прав человека, а также ряда международных актов: Женевских конвенций, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Молчание на такие случаи сейчас - это провоцирование аппетитов агрессора к совершению новых преступлений! В частности, продолжение тактики подавления духа незаконно заключенных гражданских и военнопленных, - заявил Лубинец.

Он призвал мировое сообщество обратить внимание на военные преступления россиян. Добавив, что каждый виновный за нарушения должен понести наказание!



Напомним

В марте российские оккупационные силовики задержали 10 крымских татар после обысков в их домах в разных частях Крыма.