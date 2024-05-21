Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец

Политзаключенный Рустем Сейтмеметов, осужденный на 13 лет лишения свободы, перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в российской тюрьме. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

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Лубинец напомнил, что Рустема незаконно задержали россияне во временно оккупированном Крыму и приговорили к 13 годам лишения свободы. Омбудсмен утверждает, что мужчину переместили в отдельное помещение, карантин, по неизвестным причинам, где условия не соответствуют европейским пенитенциарным правилам, в частности - помещение без отопления. Чтобы согреться, заключенный был вынужден постоянно двигаться и заниматься физическими нагрузками. Во время их исполнения Рустем потерял сознание.

После медицинского осмотра, ему поставили диагноз-инфаркт миокарда. В то же время мужчине дают лекарства, которых он не знает, а также не сообщают информацию о его состоянии здоровья, показатели анализов.

Условия содержания ни одного из украинских политзаключенных не соответствуют действующим нормам международного права. Это приводит к ухудшению состояния здоровья заключенных и фактически можно приравнивать к пыткам, - говорится в сообщении.

Омбудсмен призываю мировое сообщество обратить внимание на нарушение прав человека россией!

Напомним

Незаконно заключенного крымскотатарского активиста Рустема Османова пытают в российском штрафном изоляторе, жестоко избивают и угрожают смертью.