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Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец
Политзаключенный Рустем Сейтмеметов перенес сердечный приступ из-за ненадлежащих условий содержания, в российской тюрьме, где он отбывает 13-летний срок заключения.
Детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму потратит почти 100 млн рублей на систему защиты от беспилотников
В Международном детском центре "Артек" в аннексированном Крыму планируют установить систему обнаружения и электронного противодействия беспилотным летательным аппаратам с бюджетом в 97,8 миллиона рублей и не менее чем 10 сотрудниками для ее эксплуатации.
Переговорная рамка и соглашение по безопасности с ЕС: в Раде рассказали об ожиданиях Украины от летнего саммита Евросоюза
Украина ожидает, что на летнем саммите лидеров ЕС будут утверждены рамки переговоров по ее кандидатуре в ЕС, и завершится работа над соглашением о безопасности с ЕС, предусматривающим долгосрочную военную и экономическую поддержку.
россияне нанесли удар по Золочеву в Харьковской области, есть разрушения рынка и детсада
Сегодня российские оккупанты нанесли удар по городу Золочев Харьковской области, повредив рынок, детский сад, школу, жилые дома, но, к счастью, обошлось без жертв.
Более миллиона украинцев успешно авторизовались в приложении "Резерв+" - Минобороны
Более 1 миллиона украинцев успешно вошли в систему и обновили свои военные данные с помощью программы "Резерв+", а пользователи из-за рубежа, включая Польшу, Германию и Канаду, входят в число ведущих рынков.
Молдова подписала соглашение с ЕС о партнерстве в сфере безопасности и обороны
Молдова стала первой страной, подписавшей соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Европейским союзом, которое должно укрепить ее обороноспособность и позволит объединить усилия для решения общих проблем безопасности.
Украинская женская парная четверка по академической гребле получила лицензию на Олимпийские игры-2024
Женская парная четверка по академической гребле получила лицензию на Олимпийские игры 2024 года, заняв второе место в отборочном турнире.
Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы получить возможность применения западного оружия по рф - Зеленский
Украина никогда не использовала западное оружие для нанесения ударов по россии, но ведутся переговоры с партнерами, чтобы получить такую возможность, заявил Президент Владимир Зеленский.
С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные
С начала года 9 тысяч украинцев получили государственные ваучеры на сумму 70 миллионов гривен для обучения новым профессиям или повышения квалификации, при этом самой популярной специальностью является медсестринство.
Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления
Оккупанты в Крыму уже распределили 1500 земельных участков, принадлежащих местному коренному населению, между участниками захватнической войны в Украине.