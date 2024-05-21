Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  50069 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  51455 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  87794 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  96908 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102434 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  179236 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131212 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198641 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183041 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191530 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  401544 просмотра

Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец

Политзаключенный Рустем Сейтмеметов перенес сердечный приступ из-за ненадлежащих условий содержания, в российской тюрьме, где он отбывает 13-летний срок заключения.

Общество •   •  4248 просмотра
Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец

Детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму потратит почти 100 млн рублей на систему защиты от беспилотников

В Международном детском центре "Артек" в аннексированном Крыму планируют установить систему обнаружения и электронного противодействия беспилотным летательным аппаратам с бюджетом в 97,8 миллиона рублей и не менее чем 10 сотрудниками для ее эксплуатации.

Война •   •  4259 просмотра
Детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму потратит почти 100 млн рублей на систему защиты от беспилотников

Переговорная рамка и соглашение по безопасности с ЕС: в Раде рассказали об ожиданиях Украины от летнего саммита Евросоюза

Украина ожидает, что на летнем саммите лидеров ЕС будут утверждены рамки переговоров по ее кандидатуре в ЕС, и завершится работа над соглашением о безопасности с ЕС, предусматривающим долгосрочную военную и экономическую поддержку.

политика •   •  4278 просмотра
Переговорная рамка и соглашение по безопасности с ЕС: в Раде рассказали об ожиданиях Украины от летнего саммита Евросоюза

россияне нанесли удар по Золочеву в Харьковской области, есть разрушения рынка и детсада

Сегодня российские оккупанты нанесли удар по городу Золочев Харьковской области, повредив рынок, детский сад, школу, жилые дома, но, к счастью, обошлось без жертв.

Война •   •  3804 просмотра
россияне нанесли удар по Золочеву в Харьковской области, есть разрушения рынка и детсада

Более миллиона украинцев успешно авторизовались в приложении "Резерв+" - Минобороны

Более 1 миллиона украинцев успешно вошли в систему и обновили свои военные данные с помощью программы "Резерв+", а пользователи из-за рубежа, включая Польшу, Германию и Канаду, входят в число ведущих рынков.

Общество •   •  4778 просмотра
Более миллиона украинцев успешно авторизовались в приложении "Резерв+" - Минобороны

Молдова подписала соглашение с ЕС о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Молдова стала первой страной, подписавшей соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Европейским союзом, которое должно укрепить ее обороноспособность и позволит объединить усилия для решения общих проблем безопасности.

Новости Мира •   •  4580 просмотра
Молдова подписала соглашение с ЕС о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Украинская женская парная четверка по академической гребле получила лицензию на Олимпийские игры-2024

Женская парная четверка по академической гребле получила лицензию на Олимпийские игры 2024 года, заняв второе место в отборочном турнире.

спорт •   •  5125 просмотра
Украинская женская парная четверка по академической гребле получила лицензию на Олимпийские игры-2024

Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы получить возможность применения западного оружия по рф - Зеленский

Украина никогда не использовала западное оружие для нанесения ударов по россии, но ведутся переговоры с партнерами, чтобы получить такую возможность, заявил Президент Владимир Зеленский.

Война •   •  7092 просмотра
Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы получить возможность применения западного оружия по рф - Зеленский

С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные

С начала года 9 тысяч украинцев получили государственные ваучеры на сумму 70 миллионов гривен для обучения новым профессиям или повышения квалификации, при этом самой популярной специальностью является медсестринство.

Общество •   •  5387 просмотра
С начала года 9 тыс. украинцев получили от государства ваучер на обучение: какие специальности самые популярные

Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления

Оккупанты в Крыму уже распределили 1500 земельных участков, принадлежащих местному коренному населению, между участниками захватнической войны в Украине.

Война •   •  7232 просмотра
Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления