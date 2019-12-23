Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбещенні 5-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Кривому Розі поліція затримала чоловіка, який підозрюється у розбещенні 5-річної дівчинки, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Дніпропетровській області.
“Як встановили поліцейські Покровського відділення поліції, 68-річний родич вчинив дії сексуального характеру стосовно 5-річної дівчинки. Батьки дитини 22 грудня повідомили про злочин в поліцію. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — вказано у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).
Як писав УНН, мешканця Рівненщини засудили на 6 років за розбещення 3-річної доньки.