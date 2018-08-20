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Поліція відкрила справу за фактом ДТП із 16 постраждалими під Дніпром

Київ • УНН

 • 9372 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Правоохоронці почали розслідування аварії за участю автобусу та вантажівки: відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Дніпропетровській області, передає УНН.

Поліція відкрила справу за фактом ДТП із 16 постраждалими під Дніпром

“У результаті зіткнення вантажного автомобіля та автобусу „Еталон“ постраждало 15 дорослих та 1 дитина. Серед них — водій вантажівки та пасажири маршрутного автобусу, який рухався із с. Зоря до м. Дніпро. Тяжкість отриманих постраждалими травм встановлюється”, — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, ДТП сталася 20 серпня близько 7:00 на Полтавському шосе поблизу смт. Обухівка Дніпровського району. За попередніми даними, автобус рухався по правій крайній полосі, коли його наздогнав вантажний автомобіль. Внаслідок зіткнення автобус з пасажирами перекинувся на правий бік.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Раніше з’явились подробиці ДТП із загибеллю чотирьох осіб під Києвом. Нагадаємо, автопригода сталася ввечері 19 серпня. За попередньою інформацією, Suzuki Grand Vitara виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Citroen Berlingo.

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