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Полиция открыла дело по факту ДТП с 16 пострадавшими под Днепром

Киев • УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Правоохранители начали расследование аварии с участием автобуса и грузовика: открыто уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Днепропетровской области, передает УНН.

Полиция открыла дело по факту ДТП с 16 пострадавшими под Днепром

“В результате столкновения грузового автомобиля и автобуса ”Эталон“ пострадали 15 взрослых и 1 ребенок. Среди них — водитель грузовика и пассажиры маршрутного автобуса, который двигался из с. Заря в г. Днепр. Тяжесть полученных пострадавшими травм устанавливается”, - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ДТП произошла 20 августа около 7:00 на Полтавском шоссе вблизи пгт. Обуховка Днепровского района. По предварительным данным, автобус двигался по правой крайней полосе, когда его догнал грузовой автомобиль. В результате столкновения автобус с пассажирами перевернулся на правый бок.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее появились подробности ДТП с гибелью четырех человек под Киевом. Напомним, автопроисшествие произошло вечером 19 августа. По предварительной информации, Suzuki Grand Vitara выехал на встречную полосу, где столкнулся с Citroen Berlingo.

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