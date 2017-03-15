Поліція отримала повідомлення про масові самогубства дітей в Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. До поліці Запоріжжя надійшло анонімне повідомлення про заплановані масові дитячі самогубства в одній із шкіл, передає УНН з посиланням на прес-службі поліції Запорізької області.
Вчора, 14 березня 2017 року о 09:10 до оператора спецлінії “102” надійшло анонімне звернення з інформацією, що в запорізькій загальноосвітній школі по вулиці Парамонова однією з суїцидальних спільнот на 18-19 березня заплановане масове самогубство підлітків.
Правоохоронці опитали директора, вчителів навчального закладу та поспілкувались з учнями. Ніхто з дітей, батьків або інших громадян до адміністрації школи з повідомленням щодо організації масових самогубств серед неповнолітніх на вихідні дні не звертався. Інформацією з такого роду заходів ніхто з них не володіє.
Поліцейські спільно з педагогічним колективом провели серед школярів профілактичну роботу щодо недопущення їх участі в суїцидальних спільнотах.
Під час перевірки було встановлено, що фейкове повідомлення про нібито масове самогубство підлітків розповсюджується не тільки в одному навчальному закладі, а по всій території Запорізькій області в додаток VoIP для смартфонів Viber, а також в популярних соціальних мережах. Але проведеними заходами встановити автора даного повідомлення неможливо.
Мета зловмисників – нагнітання істерії, моральна паніка, що полягає у поширенні в українському суспільстві істерії щодо проблеми масових самогубств в дитячому середовищі, які нібито загрожують безпеці суспільства та його моральним цінностям.
Як повідомляв УНН, другокласниця покінчила з собою після сварки з матір’ю.