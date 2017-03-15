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Полиция получила сообщение о массовых самоубийствах детей в Запорожье

Полиция получила сообщение о массовых самоубийствах детей в Запорожье

Киев • УНН

 • 12835 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Полиции Запорожья поступило анонимное сообщение о запланированных массовых детских самоубийствах в одной из школ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Вчера, 14 марта 2017 г. в 09:10 к оператору спецлинии "102" поступило анонимное обращение с информацией, что в запорожской общеобразовательной школе по улице Парамонова одним из суицидальных сообществ на 18-19 марта запланировано массовое самоубийство подростков.

Правоохранители опросили директора, учителей учебного заведения и пообщались с учениками. Никто из детей, родителей или других граждан к администрации школы с извещением об организации массовых самоубийств среди несовершеннолетних на выходные дни не обращался. Информацией о такого рода мероприятиях никто из них не владеет.

Полицейские совместно с педагогическим коллективом провели среди школьников профилактическую работу по недопущению их участия в суицидальных сообществах.

В ходе проверки было установлено, что фейковое сообщение о якобы массовом самоубийстве подростков распространяется не только в одном учебном заведении, а по всей территории Запорожской области в приложении VoIP для смартфонов Viber, а также в популярных социальных сетях. Но проведенными мероприятиями установить автора данного сообщения невозможно.

Цель злоумышленников - нагнетание истерии, моральная паника, что заключается в распространении в украинском обществе истерии по проблеме массовых самоубийств в детской среде, которые якобы угрожают безопасности общества и его нравственным ценностям.

Как сообщал УНН, второклассница покончила с собой после ссоры с матерью.

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