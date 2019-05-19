Поліція Чехії звинуватила першу людину в схваленні теракту в Новій Зеландії

Автор коментарів в соціальній мережі підозрюється слідчими в підтримці і пропаганді тероризму, за що йому загрожує від 5 до 15 років в'язниці і, можливо, також конфіскація майна. Мартін Біли також повідомив, що поліція поряд з цим перевіряє обставини оприлюднення ще чотирьох коментарів, що мали відношення до березневих нападів на прихожан в Новій Зеландії, в результаті чого загинули 50 осіб.

За інформацією Deník N, празькі слідчі аналізують понад тридцять випадків схвалення терактів в Інтернеті, проте прокурор Мартін Біли дану інформацію не підтвердив.

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Нагадаємо, 15 березня в Новій Зеландії стався теракт в мечеті Нової Зеландії.

Стрілок Брендон Таррант був заарештований в той же день. Його звинувачують у вбивствах під час нападу на дві мечеті в Крайстчерч, де на той момент перебували сотні людей. В результаті атаки загинули, за останніми даними, 50 осіб, ще 50 поранених доставили в лікарні.

Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з "маніфестом" норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.

Раніше УНН повідомляв, що стрілок, який вчинив теракт в мечетях в Новій Зеландії, відмовився від адвоката.