Полиция Чехии обвинила первого человека в одобрении теракта в Новой Зеландии

Автор комментариев в социальной сети подозревается следователями в поддержке и пропаганде терроризма, за что ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы и, возможно, конфискация имущества. Мартин Бели также сообщил, что полиция рядом с этим проверяет обстоятельства обнародования еще четырех комментариев, имевших отношение к мартовским нападений на прихожан в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек.

По информации Deník N, пражские следователи анализируют более тридцати случаев одобрения терактов в Интернете, однако прокурор Мартин Бели данную информацию не подтвердил.

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Напомним, 15 марта в Новой Зеландии произошел теракт в мечети Новой Зеландии.

Стрелок Брэндон Таррант был арестован в тот же день. Его обвиняют в убийствах во время нападения на две мечети в Крайстчерч, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.

Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

Ранее УНН сообщал, что стрелок, который совершил теракт в мечетях в Новой Зеландии, отказался от адвоката.