Поліцейські вже відпрацювали понад півтисячі гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Поліцейські відпрацювали понад пів тисячі гральних закладів у всіх регіонах держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України. Мобільні групи продовжують роботу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що мобільні групи, до складу яких входять працівники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів, продовжують відпрацювання на всій території України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Ради щодо легалізації грального бізнесу.
Також нагадаємо, Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.