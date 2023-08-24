Політологи розповіли, як війна вплинула на українців та формування свідомої нації

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«Як на мене, війна – це завжди символізм, особливо для тих країн, які обороняються, праведно захищають свої території. Це дійсно критична історія, яка має дуже багато в собі символічного підґрунтя. Державні символи стають особливими в цей момент часу, тому звичайно, що війна активізує та актуалізує відчуття приналежності людей до певної території», - розповів Джигун.

За його словами, повномасштабна війна мотивує людей більше любити й боротися за те, що є, тому що окрім територій, ми боремося за інші явища, які не завжди можна виміряти чимось матеріальним.

«Тобто – це любов до Батьківщини, відчуття того, що ти дійсно живеш у незалежній державі, яка може сама вирішувати своє життя. Війна безперечно формує свідому націю. У нас був складний період за правління проросійської влади, після Революції Гідності лише змінилися якісь підходи, але вони не були до кінця інституалізованими та завершеними. Тому, власне, війна у нашому випадку стала каталізатором підвищення свідомості національної, підтримки українцями своєї держави, і відчуття себе українцями», - зазначив Джигун.

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Джигун висловив сподівання, що після перемоги це явище перейде у консолідований вигляд, який не потребуватиме якихось додаткових зовнішніх мотивацій.

«І та ціна, яку українці зараз платять за цю незалежність, вона є надвеликою. Ті втрати, які несе Україна, вони надвеликі. Ми не маємо права на те, аби забути, звідки ми й хто ми є. Частиною якої країни та культури ми залишаємося», - наголосив Джигун.

Політолог-міжнародник Максим Ялі зазначив, що повномасштабна війна серйозно вплинула на ставлення українців до Дня Незалежності, адже саме зараз ми виборюємо цю незалежність.

«Історично саме у війнах формувалася політична нація, XVIII- XIX століттях. Настав час і українців. Наявність спільного ворога нівелюють ті фактори, які нас роз'єднували, і поступово ми бачимо за ці півтора року процеси формування політичної нації. В українців стався більший прогрес, аніж за попередні 30 років, саме через війну», - розповів Ялі.

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Він зазначив, що зараз можна бачити поширення популяризації української мови, спільних цінностей.

«Ми зрозуміли, що свобода є тією базою, яка об'єднує українців, які розмовляють різними мовами, навіть ходять до різних церков. Проте навіть значна кількість тих українців, які вважали росіян братерським народом, зараз так не думають, і все більше розуміють, чим вони відрізняються від наших північних сусідів. Війна завжди виступає в якості лінзи, яка більше демонструє різноманітність, єдність, як позитивні фактори, так і негативні», - сказав Ялі.

Політолог Олеся Яхно зазначила, що війна зробила ставлення українців до таких речей, як кордон, Конституція, незалежність, прапор, та іншої символіки будь-якої держави від дуже теоретичного й абстрактного до прагматичного і максимально конкретного.

«Якщо раніше кордон, День Незалежності, Конституція більше сприймалися, як щось прохідне, подія символічного характеру, то зараз, я думаю це має усвідомлення цінності на рівні кожного українця. Ми розуміємо, що це таке суверенітет. Ми розуміємо, що таке прапор – це ознака того, що це не просто символіка, або якісь кольори, а ми розуміємо, що це прапор, за який ми змагаємося, і символіка, за яку ми змагаємося. Ми перш за все усвідомлюємо, що таке держава, реальна незалежність та суверенітет», - розповіла Яхно.

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За її словами, відбулася трансформація, яка полягає в тому, що абстрактні речі і дуже далекі, теоретично-символічні набули абсолютно реального та прикладного значення.

«Ми тепер розуміємо ціну незалежності», - додала Яхно.