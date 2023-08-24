Политологи рассказали, как война повлияла на украинцев и формирование сознательной нации

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«Как по мне, война – это всегда символизм, особенно для тех стран, которые обороняются, праведно защищают свои территории. Это действительно критическая история, которая имеет очень много в себе символической подоплеки. Государственные символы становятся особенными в этот момент времени, поэтому конечно, что война активизирует и актуализирует чувство принадлежности людей к определенной территории», - рассказал Джигун.

По его словам, полномасштабная война мотивирует людей больше любить и бороться за то, что есть, потому что кроме территорий, мы боремся за другие явления, которые не всегда можно измерить чем-то материальным.

«То есть – это любовь к Родине, ощущение того, что ты действительно живешь в независимом государстве, которое может само решать свою жизнь. Война бесспорно формирует сознательную нацию. У нас был сложный период при правлении пророссийской власти, после Революции Достоинства только изменились какие-то подходы, но они не были до конца институализированными и завершенными. Поэтому, собственно, война в нашем случае стала катализатором повышения сознания национального, поддержки украинцами своего государства, и ощущения себя украинцами», - отметил Джигун.

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Джигун выразил надежду, что после победы это явление перейдет в консолидированный вид, который не потребует каких-то дополнительных внешних мотиваций.

«И та цена, которую украинцы сейчас платят за эту независимость, она сверхбольшая. Те потери, которые несет Украина, они сверхбольшие. Мы не имеем права на то, чтобы забыть, откуда мы и кто мы есть. Частью какой страны и культуры мы остаемся», - отметил Джигун.

Политолог-международник Максим Яли отметил, что полномасштабная война серьезно повлияла на отношение украинцев ко Дню Независимости, ведь именно сейчас мы боремся за эту независимость.

«Исторически именно в войнах формировалась политическая нация, в XVIII-XIX веках. Пришло время и украинцев. Наличие общего врага нивелируют те факторы, которые нас разъединяли, и постепенно мы видим за эти полтора года процессы формирования политической нации. У украинцев произошел больший прогресс, чем за предыдущие 30 лет, именно из-за войны», - рассказал Яли.

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Он отметил, что сейчас можно видеть распространение популяризации украинского языка, общих ценностей.

«Мы поняли, что свобода является той базой, которая объединяет украинцев, которые говорят на разных языках, даже ходят в разные церкви. Однако даже значительное количество тех украинцев, которые считали россиян братским народом, сейчас так не думают, и все больше понимают, чем они отличаются от наших северных соседей. Война всегда выступает в качестве линзы, которая больше демонстрирует разнообразие, единство, как положительные факторы, так и отрицательные», - сказал Яли.

Политолог Олеся Яхно отметила, что война сделала отношение украинцев к таким вещам, как граница, Конституция, независимость, флаг, и другой символике любого государства от очень теоретического и абстрактного до прагматичного и максимально конкретного.

«Если раньше граница, День Независимости, Конституция больше воспринимались, как нечто проходное, событие символического характера, то сейчас, я думаю, это имеет осознание ценности на уровне каждого украинца. Мы понимаем, что это такое суверенитет. Мы понимаем, что такое флаг – это признак того, что это не просто символика, или какие-то цвета, а мы понимаем, что это флаг, за который мы боремся, и символика, за которую мы боремся. Мы прежде всего осознаем, что такое государство, реальная независимость и суверенитет», - рассказала Яхно.

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По ее словам, произошла трансформация, которая заключается в том, что абстрактные вещи и очень далекие, теоретически-символические приобрели абсолютно реальное и прикладное значение.

«Мы теперь понимаем цену независимости», - добавила Яхно.