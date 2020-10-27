Політолог прогнозує зниження явки виборців в другому турі на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Політолог Володимир Фесенко заявив, що загальна явка виборців у другому турі на місцевих виборах буде нижче 30%. Про це він розповів в коментарі журналісту УНН.
“Абсолютно точно можна спрогнозувати за досвідом всіх попередніх виборів, зокрема й виборів 2015 року, що явка в другому турі буде нижча, ніж зараз... Мій прогноз, що точно буде менше 30%. Це пояснюється дуже просто, тому що значна частина виборців, які голосували за інших кандидатів, які не пройшли в другий тур, вони просто не прийдуть на вибори”, — розповів Фесенко.
За його словами, якщо розглядати Київ, то частина виборців може прийти проголосувати проти Олександра Попова.
“Мотивація буде (проголосувати —ред.) не скільки за Кличка, а проти Попова”, - пояснив політолог.
Проте, Фесенко зазначив, що, в цілому, значна частина виборців, чиї кандидати не пройшли в другий тур, просто не прийдуть на вибори.
Нагадаємо, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.
Як повідомлялося, станом на 25 жовтня цього року у Києві Кличко набрав 50,2%, його партія “Удар” — 22%.
Нагадаємо, у Київській ТВК назвали строк, коли чекати офіційних підсумків голосування на виборах мера.