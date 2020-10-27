Політолог прогнозує зниження явки виборців в другому турі на місцевих виборах

“Абсолютно точно можна спрогнозувати за досвідом всіх попередніх виборів, зокрема й виборів 2015 року, що явка в другому турі буде нижча, ніж зараз... Мій прогноз, що точно буде менше 30%. Це пояснюється дуже просто, тому що значна частина виборців, які голосували за інших кандидатів, які не пройшли в другий тур, вони просто не прийдуть на вибори”, — розповів Фесенко.

За його словами, якщо розглядати Київ, то частина виборців може прийти проголосувати проти Олександра Попова.

“Мотивація буде (проголосувати —ред.) не скільки за Кличка, а проти Попова”, - пояснив політолог.

Проте, Фесенко зазначив, що, в цілому, значна частина виборців, чиї кандидати не пройшли в другий тур, просто не прийдуть на вибори.

Нагадаємо, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Як повідомлялося, станом на 25 жовтня цього року у Києві Кличко набрав 50,2%, його партія “Удар” — 22%.

Нагадаємо, у Київській ТВК назвали строк, коли чекати офіційних підсумків голосування на виборах мера.