Екзит-пол: у Києві Кличко набрав 50,2%, його партія "Удар" – 22%

Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією “Удар”, займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.

Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) здобуває 8,9%. На третьому місті — Сергій Притула (“Голос”, 8,5%), на четвертому — Ірина Верещук (“Слуга народу”, 7,9%).

На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія “УДАР”. Друге місце — “Європейська солідарність”, 18,3%. Третє з результатом 10% у “Слуги народу”. Також п’ятивідсотковий бар’єр долають “Голос” (7,5%) та “Єдність” (6,1%).

Екзитпол проведено на замовлення партії “УДАР” Інститутом розвитку суспільства.

25 жовтня Інститут розвитку суспільства опитав майже 10 тис. виборців на виході із 240 дільниць у столиці, похибка не перевищує 1%.