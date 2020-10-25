Екзит-пол: у Києві Кличко набрав 50,2%, його партія "Удар" – 22%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко. Найбільшу кількість голосів на виборах в Київраду отримала партія Віталія Кличка — “УДАР”. Про це свідчать результати екзит-полу, повідомляє УНН.
Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією “Удар”, займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.
Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) здобуває 8,9%. На третьому місті — Сергій Притула (“Голос”, 8,5%), на четвертому — Ірина Верещук (“Слуга народу”, 7,9%).
На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія “УДАР”. Друге місце — “Європейська солідарність”, 18,3%. Третє з результатом 10% у “Слуги народу”. Також п’ятивідсотковий бар’єр долають “Голос” (7,5%) та “Єдність” (6,1%).
Екзитпол проведено на замовлення партії “УДАР” Інститутом розвитку суспільства.
25 жовтня Інститут розвитку суспільства опитав майже 10 тис. виборців на виході із 240 дільниць у столиці, похибка не перевищує 1%.