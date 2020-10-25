Экзит-пол: в Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия "Удар" - 22%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На выборах Киевского городского головы побеждает действующий мэр Виталий Кличко. Наибольшее количество голосов на выборах в Киевсовет получила партия Виталия Кличко - "УДАР". Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, сообщает УНН.
Действующий мэр Киева Виталий Кличко, выдвинутый партией "Удар", занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2%.
Ближайший оппонент Александр Попов (ОПЗЖ) набирает 8,9%. На третьем месте - Сергей Притула ( "Голос", 8,5%), на четвертом - Ирина Верещук ( "Слуга народа", 7,9%).
На выборах в Киевский городской совет первое место с результатом 22% занимает партия "УДАР". Второе место - "Европейская солидарность", 18,3%. Третье с результатом 10% в "Слуги народа". Также пятипроцентный барьер преодолевают "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).
Экзит-пол проведен по заказу партии "УДАР" Институтом развития общества.
25 октября Институт развития общества опросил почти 10 тыс. избирателей на выходе с 240 участков в столице, погрешность не превышает 1%.