Экзит-пол: в Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия "Удар" - 22%

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, выдвинутый партией "Удар", занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2%.

Ближайший оппонент Александр Попов (ОПЗЖ) набирает 8,9%. На третьем месте - Сергей Притула ( "Голос", 8,5%), на четвертом - Ирина Верещук ( "Слуга народа", 7,9%).

На выборах в Киевский городской совет первое место с результатом 22% занимает партия "УДАР". Второе место - "Европейская солидарность", 18,3%. Третье с результатом 10% в "Слуги народа". Также пятипроцентный барьер преодолевают "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).

Экзит-пол проведен по заказу партии "УДАР" Институтом развития общества.

25 октября Институт развития общества опросил почти 10 тыс. избирателей на выходе с 240 участков в столице, погрешность не превышает 1%.