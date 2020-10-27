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Политолог прогнозирует снижение явки избирателей во втором туре на местных выборах

Политолог прогнозирует снижение явки избирателей во втором туре на местных выборах

Киев  •  УНН

 • 13345 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Политолог Владимир Фесенко заявил, что общая явка избирателей во втором туре на местных выборах будет ниже 30%. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.

"Абсолютно точно можно спрогнозировать по опыту всех предыдущих выборов, в том числе и выборов 2015 года, что явка во втором туре будет ниже, чем сейчас ... Мой прогноз, что точно будет меньше 30%. Это объясняется очень просто, так как значительная часть избирателей, которые голосовали за других кандидатов, не прошедших во второй тур, они просто не придут на выборы", - рассказал Фесенко.

По его словам, если рассматривать Киев, то часть избирателей может прийти проголосовать против Александра Попова.

"Мотивация будет (проголосовать - ред.) не столько за Кличко, а против Попова", - пояснил политолог.

Однако, Фесенко отметил, что, в целом, значительная часть избирателей, чьи кандидаты не прошли во второй тур, просто не придут на выборы.

Напомним, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Как сообщалось, по состоянию на 25 октября этого года, в Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия "Удар" - 22%.

Напомним, в Киевской ТИК назвали срок, когда ждать официальных итогов голосования на выборах мэра.

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