Политолог прогнозирует снижение явки избирателей во втором туре на местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Политолог Владимир Фесенко заявил, что общая явка избирателей во втором туре на местных выборах будет ниже 30%. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.
"Абсолютно точно можно спрогнозировать по опыту всех предыдущих выборов, в том числе и выборов 2015 года, что явка во втором туре будет ниже, чем сейчас ... Мой прогноз, что точно будет меньше 30%. Это объясняется очень просто, так как значительная часть избирателей, которые голосовали за других кандидатов, не прошедших во второй тур, они просто не придут на выборы", - рассказал Фесенко.
По его словам, если рассматривать Киев, то часть избирателей может прийти проголосовать против Александра Попова.
"Мотивация будет (проголосовать - ред.) не столько за Кличко, а против Попова", - пояснил политолог.
Однако, Фесенко отметил, что, в целом, значительная часть избирателей, чьи кандидаты не прошли во второй тур, просто не придут на выборы.
Напомним, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.
Как сообщалось, по состоянию на 25 октября этого года, в Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия "Удар" - 22%.
Напомним, в Киевской ТИК назвали срок, когда ждать официальных итогов голосования на выборах мэра.