У Київській ТВК назвали строк, коли чекати офіційних підсумків голосування на виборах мера

"Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити не пізніше, як на 12 день після дня голосування, відповідно це 6 листопада 2020 року", - зазначив він.

За його словами, вони намагатимуться зробити це скоріше.

"Будемо дивитися, як можна запобігти тим питанням, які будуть виникати у комісії щодо неузгодженості, щодо не точності, для того, щоб коректно та законно, і у визначений законом термін визнати обраного голову, якщо не буде переможця у першому турі – призначити другий тур голосування і в цей же термін маємо визначити склад депутатського корпусу Київської міської ради", - додав Нілов.

Нагадаємо, на виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко. Найбільшу кількість голосів на виборах в Київраду отримала партія Віталія Кличка — “УДАР”.